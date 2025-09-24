Times, “Anche marito della donna della kiss cam era dai Coldplay, con un’altra”

Rivelazioni

Lo rivela una fonte, che aggiunge che il rapporto tra la Cabot e Byron era solo quello di una "grande amicizia"

La donna filmata dalla kiss cam mentre abbraccia il collega e amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron, e mostrata sul grande schermo al Gillette Stadium di Boston a luglio, non si trovava “di nascosto” al concerto del Coldplay. Allo stesso show era presente anche il marito di Kristin Cabot, Andrew. Secondo una fonte che ha parlato con il Times settimane dopo lo “scandalo dell’estate”, l’uomo non era in Giappone in quel momento: “In realtà era allo stesso concerto dei Coldplay al quale si trovava Kristin”, responsabile delle risorse umane di Astronomer. I due “erano separati e vivevano separati da diverse settimane – ha rivelato -, Kristin era nel box con i colleghi, anche se non era un box aziendale, e anche Andrew era lì con una donna che ora è la sua ragazza”.

“Kristin non si stava nascondendo, non sa perché si è sottratta alle telecamere. Sapeva che era inappropriato comportarsi in quel modo con il suo capo, responsabile delle risorse umane”, ha detto ancora la fonte, aggiungendo che il rapporto tra la Cabot e Byron era solo quello di una “grande amicizia”. “Non è che sia stata sorpresa a tradire, non si è trattato di una relazione extraconiugale – ha sottolineato -. Lei riconosce pienamente che l’abbraccio è stato inappropriato, ma è stata l’unica cosa inappropriata che ha fatto”. Un video di TikTok che immortala la reazione della coppia è stato visualizzato decine di milioni di volte, diventando uno dei momenti più virali degli ultimi anni.