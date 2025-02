Usa, Trump firma stop a benefici fiscali per i clandestini

agenzia

A breve ordine esecutivo per "intraprendere azioni correttive"

WASHINGTON, 19 FEB – La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump firmerà a breve un ordine esecutivo per “intraprendere azioni correttive” per porre fine a qualsiasi beneficio fiscale federale destinato ai migranti clandestini. La misura cercherà anche di garantire che qualsiasi fondo federale destinato a stati e località “non venga utilizzato per sostenere politiche di rifugio o assistere l’immigrazione illegale”, secondo Fox News.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA