Usa: uragano Milton, sindaca di Tampa, chi non evacua muore

agenzia

Jane Castor: 'La sua potenziale minaccia è catastrofica'

ROMA, 08 OTT – La sindaca di Tampa ha avvertito i residenti che se decideranno di rimanere nelle zone di evacuazione quando l’uragano Milton arriverà moriranno. “Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete”, ha detto Jane Castor alla Cnn. La contea di Hillsborough, dove si trova Tampa, ha emesso ordini di evacuazione obbligatori per i residenti delle zone A e B e per chi vive in case mobili. L’uragano Helene è stato un “campanello d’allarme”, ha affermato Castor, sottolineando che la potenziale minaccia dell’uragano Milton è “letteralmente catastrofica”. Milton si è rafforzato ieri a categoria 5 (la più alta, con venti fino a 248 km orari) e dovrebbe toccare terra domani nell’area di Tampa Bay.

