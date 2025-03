agenzia

Allo studio un mese di ritardo per l'entrata in vigore

NEW YORK, 05 MAR – Gli Stati Uniti valutano di far slittare di un mese i dazi sulle auto per Canada e Messico. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l’amministrazione ha parlato ieri dell’ipotesi con i leader di General Motors, Ford e Stellantis.

