Usa, ‘via personale ambasciate anche da Bahrein e Kuwait’

agenzia

Lo fa sapere il Dipartimento di Stato, citato dai media

ROMA, 12 GIU – Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale non essenziale e alle famiglie di lasciare le ambasciate Usa in Bahrain e in Kuwait, nell’ambito dell’allarme per potenziali disordini che ha interessato le sedi diplomatiche statunitensi in vari Paesi del Medio Oriente, a partire dall’Iraq: allarme rilanciato dallo steso presidente Trump. Lo si legge sui media internazionali.

