Usa,giudice nega revoca status legale a 500.000 immigrati

Bloccata la richiesta di Trump preludio a deportazioni di massa

NEW YORK, 14 APR – Un giudice federale statunitense ha impedito all’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump di revocare rapidamente lo status legale a centinaia di migliaia di immigrati provenienti da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. La sentenza della giudice distrettuale Indira Talwani di Boston è l’ultima ordinanza contro la spinta di Trump a effettuare deportazioni di massa, in particolare contro i latinoamericani. A marzo, l’Amministrazione Trump ha dichiarato di voler revocare lo status legale di circa 532.000 cubani, haitiani, nicaraguensi e venezuelani giunti negli Stati Uniti nell’ambito di un programma di “libertà condizionata” inizialmente lanciato dall’ex presidente Joe Biden nell’ottobre 2022. “La corte concede un provvedimento di emergenza che sospende la conclusione delle procedure di libertà condizionata per cubani, haitiani, nicaraguensi e venezuelani”, ha scritto Talwani nella sua ordinanza. Il programma di libertà vigilata ha consentito l’ingresso negli Stati Uniti per due anni a un massimo di 30.000 migranti al mese provenienti dai quattro Paesi, che vantano una pessima storia in materia di diritti umani. Nel suo ordine, Talwani ha affermato che l’amministrazione Trump ha agito in base a un’interpretazione errata della legge sull’immigrazione, applicando l’espulsione accelerata ai cittadini stranieri che entrano illegalmente negli Stati Uniti, ma non a coloro che sono autorizzati a soggiornare nel Paese, come ad esempio attraverso il programma di libertà vigilata. Con la revoca voluta da Trump, gli immigrati avrebbero perso la loro protezione legale a partire dal 24 aprile, appena 30 giorni dopo la pubblicazione del suo ordine sul Federal Register da parte del Dipartimento per la Sicurezza Interna.

