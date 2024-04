Valanga in Tirolo, uno scialpinista morto e due dispersi

agenzia

Proseguono le ricerche a Sölden, sul versante austriaco

BOLZANO, 11 APR – E’ di un morto, un ferito e due dispersi il bilancio di una valanga che in mattinata si è abbattuta su un gruppo di scialpinisti a Sölden, nel Tirolo austriaco. Le ricerche proseguono con qualche temporanea sospensione a causa dell’alto pericolo valanghe. In un primo momento si temeva che il bilancio delle vittime potesse essere molto più elevato, perché nel momento del distacco una ventina di scialpinisti si trovava sul pendio, ma quasi tutti non sono stati investiti dalle masse nevose. Sul posto si trovano cinque elicotteri e un alto numero di soccorritori.

