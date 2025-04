Valentini (Mimit), ‘sui dazi dobbiamo evitare l’escalation’

agenzia

Il viceministro: 'Un atteggiamo calmo per trovare un accordo'

OSAKA, 25 APR – Il primo compito dell’Italia è “evitare che ci sia un’escalation, anche verbale” sul tema dazi, e bisogna invece “mantenere l’atteggiamento calmo per poter trovare dei punti di accordo con la controparte”. Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy in visita al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Rispondendo alle domande dei giornalisti su un possibile consiglio da dare al Giappone su questo tema, Valentini ha risposto che “non è compito mio dare suggerimenti in materia perché la saggezza dei governanti giapponesi sicuramente saprà scegliere la strada giusta per il Giappone”. Il viceministro lancia il monito nei confronti di chi vuole tornare al protezionismo. “Sicuramente in questo momento è forte la tendenza al protezionismo, perché se tu chiudi anche io tendo a chiudere, ma una volta che tu hai alzato dei muri hai ridotto le dimensioni della tua casa”.

