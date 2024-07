Vance accetta ruolo vice di Trump, ‘America scelga nuova strada’

agenzia

'Al centro lavoratori, non Wall Street. Migranti a modo nostro'

MILWAUKEE, 17 LUG – Standing ovation per l’intervento del senatore Dj Vance alla convention repubblicana di Milwaukee: il vice presidente designato da Donald Trump ha accolto la nomination, invitando l’America a “scegliere una nuova strada”. “Questa e’ una notte di speranza, di quello che l’America era e di quello che saremo presto” – ha detto – sottolineando che il Paese ha bisogno di leader “che mettano l’America al primo posto”, un leader che “risponda ai lavoratori, sindacalizzati e non” e che lotti per riportare in Usa le fabbriche. “Trump è la persona che realizzerà queste cose”, ha garantito, invitando all’unita’ per rieleggerlo. “Basta prenderci cura di Wall Street, è finita, ci impegniamo per i lavoratori” – ha aggiunto – accusando Joe Biden di aver reso l’America “più debole e più povera. Parlando infine di migranti, ha affermato che “l’importazione di manodopera straniera è finita. Lotteremo per i cittadini americani, per il loro lavoro e per i loro salari”. “E’ parte della nostra tradizione accogliere i nuovi arrivati. Ma quando permettiamo l’arrivo di nuovi arrivati, lo permettiamo alle nostre condizioni. In questo modo preserviamo la continuità di questo progetto di 250 anni fa”. Ha infine menzionato la moglie Usha: “sono sposato con una figlia di immigrati dell’Asia meridionale in questo Paese, persone incredibili, persone che hanno davvero arricchito il Paese in tanti modi”.

