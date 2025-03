agenzia

Stessa meta per la moglie e consigliere per la Sicurezza Vance

WASHINGTON, 25 MAR – Il vicepresidente Usa JD Vance ha annunciato che andrà in Groenlandia venerdì. Anche la moglie ha in programma la stessa meta, come pure il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz.

