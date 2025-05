Vance, la guerra in Ucraina non finirà tanto presto

agenzia

'Gli Usa aiutano a trovare un compromesso,conflitto deve finire'

ROMA, 02 MAG – Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, in unìintervista a Fox, si è detto convinto che la guerra della Russia contro l’Ucraina “non finirà tanto presto”. Vance ha osservato che l’amministrazione statunitense si trova attualmente ad affrontare la questione di come aiutare la Russia e l’Ucraina a “trovare un compromesso” per porre fine alla guerra. Allo stesso tempo, ha aggiunto che “sono la Russia e l’Ucraina che devono raggiungere un accordo e porre fine a questo brutale conflitto”. “Sì, certo – ammette – gli ucraini sono indignati per essere stati invasi. Ma continueremo a perdere migliaia e migliaia di soldati per pochi chilometri di territorio, in un modo o nell’altro?”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA