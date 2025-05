agenzia

Ma 'non è così pessimista su possibilità mettere fine a guerra'

WASHINGTON, 07 MAG – Il vicepresidente Usa JD Vance ha affermato che gli Stati Uniti considerano eccessive le concessioni richieste dalla Russia per la pace in Ucraina, ma ha affermato di non essere così pessimista sulle possibilità di porre fine al conflitto.

