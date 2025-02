Vance, ‘Messico e Cina ci stanno sfruttando da decenni’

agenzia

'Canada non rispetta gli obiettivi della Nato su spese difesa'

WASHINGTON, 02 FEB – Il vice presidnte americano JD Vance ha difeso la decisione di imporre i dazi a Canada, Messico e Cina da parte di Donald Trump. “Amo il Canada e ho molti amici canadesi. Ma il suo governo sta rispettando gli obiettivi della Nato in termini di spesa militare? Sta fermando il flusso di droga nel nostro Paese? Sono stufo di essere sfruttato”, ha dichiarato in un’intervista a Fox News. “Messico e Cina approfittano da decenni degli Stati Uniti. Ma ora abbiamo un presidente come Donald Trump che è pronto a prendersi cura dei cittadini americani”, ha detto.

