Vance, ‘Mosca e Kiev dovranno cedere territori per accordo’

agenzia

'E' ora di fare gli ultimi passi'

AGRA, 23 APR – Mosca e Kiev devono concordare uno scambio territoriale se vogliono raggiungere una tregua in Ucraina: lo ha detto il vicepresidente Usa, J.D. Vance. “Credo che sia giunto il momento di compiere, se non l’ultimo passo, uno degli ultimi, ovvero, a livello generale, affermare che fermeremo le uccisioni e congeleremo i confini territoriali a un livello simile a quello attuale”, ha affermato durante una visita in India. “Ora, ovviamente, ciò significa che sia gli ucraini che i russi dovranno rinunciare a parte del territorio che attualmente possiedono”, ha aggiunto, ribadendo che gli Usa si “ritireranno” se non ci sarà un’intesa.

