Vance,Charlie un eroe dell’America e un martire della fede

agenzia

'Il malvagio assassino si aspettava funerale ma è rinascita'

NEW YORK, 21 SET – “Diremo la verità ogni giorno. Per Charlie ricostruiremo la grandezza dell’America. E’ un eroe dell’America e un martire per la fede cristiana”. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance. “Mi sento di parlare per l’intero stadio nel dire: Erika ti vogliamo bene e saremo sempre al tuo fianco”, ha aggiunto. “Il malvagio assassino che ci ha portato via Charlie si aspettava che oggi celebrassimo un funerale, e invece, amici miei, abbiamo avuto una rinascita e una celebrazione di Charlie Kirk e del suo Signore, Gesù Cristo”, ha aggiunto.

