Vanity Fair valuta Melania Trump in copertina,rivolta dipendenti

agenzia

Media, 'non normalizzeremo questo despota e sua moglie'

NEW YORK, 26 AGO – Il nuovo direttore di Vanity Fair ha aleggiato l’idea di dedicare la copertina del magazine a Melania Trump, sollevando la rivolta di parte dei dipendenti. Secondo indiscrezioni, molti avrebbero minacciato di lasciare. “Non normalizzeremo questo despota e sua moglie. Ci batteremo”, ha detto un dipendente di Vanity Fair al New York Post riferendosi a Donald Trump e alla First Lady. “Se Melania viene messa in copertina, metà della redazione lascerà”, ha aggiunto un altro. Altri ritengono invece che al di là delle proteste non ci sarà alcuna uscita perché nessuno vuole lasciare un posto così prestigioso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA