Vattani,’partnership naturale tra Padiglione Italia e Olimpiadi’

'Sport è tra gli ingredienti del nostro racconto' a Expo Osaka

OSAKA, 14 APR – “La nostra partnership” con le olimpiadi e quindi con Milano-Cortina 2026 “è naturale” perché “l’Expo parla di disegnare una società per il futuro delle nostre vite” e “la cosa più importante in fondo è la salute, che è anche la salute mentale, la correttezza, l’imparare a fare squadra”. Lo ha detto il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, in occasione dello svelamento delle torce olimpiche di Milano e Cortina del 2026 nel Padiglione Italia di Expo 2025. Dopo aver ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente all’evento, Vattani ha sottolineato che “lo sport è uno degli ingredienti base del nostro racconto”.

