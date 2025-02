Venduta per 51 milioni di euro la Mercedes da corsa che fu guidata da Manuel Fangio

L'auto storica

L'asta record da Sotheby's

La Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen è stata l’auto di riferimento nei gran premi per le vetture sviluppate per correre in base al regolamento introdotto nel 1954, e fu affidata a piloti del calibro di Juan Manuel Fangio e Stirling Moss; recentemente, l’esemplare identificato dal numero di telaio 00009/54, è stato battuto all’asta da RM Sotheby’s alla quotazione record 51.155.000 euro.

Si tratta di una vettura che era stata donata all’Indianapolis Motor Speedway Museum nel 1965 dall’allora Daimler-Benz AG, per la quale i collezionisti hanno rilanciato sia di persona che al telefono, prima che venisse conclusa la vendita.