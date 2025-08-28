Venezuela, atterrato volo con 200 migranti espulsi dal Texas

agenzia

Dall'inizio del 2025 sono oltre 10mila i rientrati

CARACAS, 27 AGO – Un volo della compagnia Eastern Airlines è atterrato mercoledì all’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, nello stato venezuelano di Vargas, con a bordo 200 migranti venezuelani espulsi dal Texas, negli Stati Uniti. Secondo le autorità venezuelane, tra i rimpatriati figurano 157 uomini, 42 donne e un minore. Lo rendono noto i principali media venezuelani. L’arrivo rientra nel quadro delle operazioni di espulsione coordinate da Washington, che negli ultimi mesi ha intensificato i rimpatri di cittadini venezuelani entrati irregolarmente nel Paese nordamericano. Il governo di Nicolás Maduro ha comunicato che, dall’inizio del 2025, oltre 10mila venezuelani sono già rientrati sul territorio nazionale, tra voli di espulsione e programmi di ritorno volontario mentre la gestione del fenomeno migratorio continua ad essere uno dei punti più delicati nei rapporti tra Caracas e Washington, in un contesto di crescenti tensioni politiche e stallo negoziale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA