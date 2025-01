Venezuela chiude confine Colombia per insediamento Maduro

agenzia

Per 3 giorni. Caracas denuncia 'un complotto internazionale'

CARACAS, 10 GEN – Il Venezuela ha chiuso i suoi confini con la Colombia per 3 giorni, in coincidenza con l’insediamento di Nicolas Maduro. Lo annuncia il governatore locale, che denuncia un “complotto internazionale” per “rovesciare” il presidente, la cui rielezione viene contestata da molte cancellerie occidentali e latinoamericane. “Abbiamo informazioni su un complotto internazionale per disturbare la pace dei venezuelani” e “ordiniamo, su istruzioni del presidente Nicolas Maduro, la chiusura della frontiera con la Colombia”, ha dichiarato Freddy Bernal, governatore regionale di Tachira. La chiusura è iniziata alle 5:00 locali (10:00 italiane).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA