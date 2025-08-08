Venezuela, gli Usa raddoppiano la taglia su Maduro a 50 milioni

agenzia

L'annuncio del procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi

CARACAS, 07 AGO – Il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato che il governo di Donald Trump ha aumentato a 50 milioni di dollari la ricompensa per chi porterà all’arresto del presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro. In un video pubblicato sui suoi social media ufficiali, Bondi ha assicurato che Maduro usa organizzazioni terroristiche straniere come il Tren de Aragua e il Cartello di Sinaloa per introdurre “droghe letali e violenza nel nostro Paese”. “Fino ad oggi, la DEA (l’Agenzia antinarcotici statunitense, ndr) ha sequestrato 30 tonnellate di cocaina connesse a Maduro e ai suoi complici, di cui quasi 7 tonnellate legate allo stesso Maduro, il che rappresenta una fonte fondamentale di reddito per i cartelli con sede in Venezuela e Messico”. La cocaina è “spesso mescolata con fentanyl, causando la perdita e la distruzione di innumerevoli vite americane”, ha aggiunto Bondi, precisando che “il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato oltre 700 milioni di dollari in beni legati a Maduro, inclusi due aerei privati, nove veicoli e altro ancora. Tuttavia, il regime di terrore di Maduro continua. È uno dei maggiori narcotrafficanti del mondo e una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Pertanto, abbiamo raddoppiato la sua ricompensa a 50 milioni di dollari”. “Sotto la leadership del presidente Trump, Maduro non sfuggirà alla giustizia e risponderà dei suoi atroci crimini. Se avete informazioni per portare questo criminale davanti alla giustizia, chiamate il 202-307-4228 o visitate il sito online”, ha concluso il procuratore generale degli Stati Uniti.

