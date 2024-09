Venezuela, legali Gonzalez presentano memoria in procura

agenzia

Gli avvocati dell'oppositore, 'non criminalizzare atti politici'

CARACAS, 04 SET – Gli avvocati del leader dell’opposizione venezuelana, Edmundo Gonzalez Urrutia, hanno presentato una memoria difensiva presso la procura di Caracas per chiarire le ragioni dell’assenza dell’ex candidato presidenziale alle udienze fissate per interrogarlo. Gonzalez è indagato per “cospirazione e usurpazione di funzioni pubbliche” a seguito della pubblicazione su internet dei verbali elettorali che dimostrerebbero la sua vittoria alle elezioni del 28 giugno. Le mancate comparizioni avevano spinto le autorità a spiccare un mandato d’arresto contro Gonzalez, iniziativa condannata dalla comunità internazionale. “Presentiamo un documento che spiega tutte le ragioni dal punto di vista costituzionale e legale per cui Edmundo González Urrutia non è comparso” davanti agli inquirenti, ha detto José Vicente Haro in una dichiarazione alla stampa. In particolare, secondo il legale, Gonzalez si trova in una condizione di difesa “limitata” nell’ambito di una indagine in cui accuse “preclassificate” relative ad “atti che non hanno carattere criminale gli vengono attribuiti come se fossero crimini”. Per questo Haro ha chiesto alla procura di “non tentate di giudicare e criminalizzare atti o considerazioni di natura politica che dovrebbero essere discussi nel campo della politica e non in ambito giudiziario”

