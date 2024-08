Venezuela, l’opposizione chiede la liberazione degli attivisti

agenzia

Machado 'basta con le persecuzioni e la criminalizzazione'

CARACAS, 21 AGO – La leader dell’opposizione venezuelana Marina Corina Machado ha chiesto l’immediato rilascio dei dirigenti del suo partito – Vente Venezuela – arrestati cinque mesi fa dalle autorità di Caracas con l’accusa di aver preso parte ad “azioni violente” e all’organizzazione di piani sovversivi contro il governo di Nicolas Maduro. Secondo Machado, Henry Alviarez e Dignora Hernández sono stati arrestati ingiustamente lo scorso 20 marzo per “esercitare i propri diritti politici” e per lavorare per “un Venezuela libero”. I dirigenti del partito erano tra i responsabili della campagna elettorale della coalizione conservatrice Piattaforma unitaria democratica (Pud). Nella pubblicazione sui social network Machado ha anche chiesto la fine della “persecuzione e della criminalizzazione” nel Paese intensificatasi dopo le elezioni del 28 luglio in cui Maduro è stato – senza prove – proclamato presidente eletto generando un’ondata di proteste nel Paese. L’ultimo aggiornamento dell’Ong Foro Penal riferisce di 1.505 venezuelani arrestati arbitrariamente dalle forze di sicurezza governative a margine delle proteste, mentre il bilancio della procura parla di 2.400 persone per violenze e “terrorismo”.

