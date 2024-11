Venezuela, Machado processata in contumacia per ‘terrorismo’

agenzia

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello

CARACAS, 25 NOV – Il ministro dell’Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha annunciato durante una riunione del partito socialista unito del Venezuela al potere, che la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, sarà processata per terrorismo in contumacia. “L’impunità è finita per la terrorista María Corina Machado, per i terroristi che la accompagnano e per chi va in giro a generare violenza e a chiedere sanzioni”, ha dichiarato Cabello riferendosi ad una nuova legge che sarà approvata questa settimana dal Parlamento di Caracas, la cosiddetta Ley Libertador. “È una legge severissima – ha anticipato Cabello – perché prevede la condanna in contumacia, la confisca delle proprietà (dell’accusato), 30 anni di carcere estendibili all’ergastolo e l’interdizione politica a vita”, aggiungendo poi che “la terrorista (Machado) è già stata squalificata a vita”. “Se invocate un’invasione contro il vostro paese, immaginatevi cosa sarebbe (il Venezuela) con lei alla guida… Il popolo deve capire che l’impunità qui è finita e quello che lei sta facendo promuovendo leggi contro il Venezuela deve avere un costo e lei deve sentire che questo costo è alto”, ha concluso Cabello. Machado ha appoggiato una nuova proposta di legge bipartisan recentemente approvata dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che inasprisce le sanzioni contro chi fa affari con il governo del Venezuela. Cabello, che ieri aveva anche accusato la leader dell’opposizione di finanziare il suo movimento politico con il narcotraffico, ha poi suggerito agli oppositori di combattere il chavismo (il governo del Venezuela) con le armi da fuoco: “tutti loro dovrebbero andare alla guerra, fare la guerriglia ma perché non lo fanno? Perché per loro la politica è solo business”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA