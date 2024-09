Venezuela, Maduro definisce Milei ‘un imbecille rancoroso’

agenzia

E al ministro degli Esteri colombiano: 'Non ti intromettere'

CARACAS, 05 SET – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha risposto alle parole del suo omologo argentino Javier Milei che durante il forum di Madrid aveva definito il suo governo “una dittatura assassina”. Milei per Maduro è un “imbecille e rancoroso”. E a proposito del decreto che sposta il Natale al 1 ottobre, ha detto che “abbiamo anticipato la felicità. Poi l’imbecille Milei se ne esce in Argentina, protestando perché Maduro ha anticipato il Natale. Cosa c’entra Milei con il Venezuela e il Natale?”. Il presidente venezuelano ha anche attaccato il Ministro degli Affari esteri della Colombia, Luis Gilberto Murillo, perché non deve “dare pareri sulle questioni interne del Venezuela”. Riferendosi poi al presidente colombiano Gustavo Petro, Maduro ha detto: “Vorrei aiutare di più ad accelerare la firma degli accordi di pace. In silenzio. Non vedrete né me né il mio ministro degli Esteri parlare degli affari interni della Colombia. Noi siamo i facilitatori ufficiali del processo di pace in Colombia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA