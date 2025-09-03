Venezuela, membri del Tren de Aragua uccisi dagli Usa

agenzia

In acque internazionali del Mar dei Caraibi

CARACAS, 02 SET – Erano 11 i membri del venezuelano ‘Tren de Aragua’, classificato da Washington come “organizzazione terroristica straniera”, a bordo dell’imbarcazione colpita dalle forze militari statunitensi in acque internazionali del Mar dei Caraibi. A renderlo noto poco fa, sul suo account ufficiale Truth, è stato il presidente statunitense Donald Trump, fornendo i dettagli dell’operazione. Il presidente statunitense ha poi aggiunto che il gruppo “è un’organizzazione terroristica straniera che opera sotto il controllo di Nicolás Maduro, responsabile di omicidi di massa, traffico di droga e sessuale, e di atti di violenza e terrorismo negli Stati Uniti e nell’emisfero occidentale”. Si attendono a breve le reazioni del presidente Nicolás Maduro Moro, rendono noto i media venezuelani.

