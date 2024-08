Venezuela, nuovo mandato di comparizione per Gonzalez

agenzia

Per l'oppositore la Procura 'non offre garanzie'

CARACAS, 26 AGO – La Procura del Venezuela ha emesso un secondo mandato di comparizione per il candidato presidenziale dell’opposizione Edmundo González Urrutia per testimoniare domani, martedì, sul suo presunto coinvolgimento in crimini legati alla divulgazione di registri elettorali. “Si presenti (…) il 27 agosto alle ore 10:00 (16 in Italia) per essere sentito in relazione ai fatti su cui questo ufficio sta indagando, relativi alla pubblicazione e al mantenimento” di una pagina web, sulla quale il partito anti-chavista sostiene di aver caricato ‘l’83,5% dei registri elettorali” a sostegno della sua denuncia di brogli nelle elezioni presidenziali del 28 luglio, si legge nella notifica. Nel documento, la Procura ricorda che il leader dell’opposizione è indagato per “usurpazione di funzioni, falsificazione di documenti pubblici, istigazione a disobbedire alla legge, reati informatici, associazione a delinquere e cospirazione, reati legati alla pubblicazione e al mantenimento del sito web ResultadosconVZLA.com”. Venerdì scorso, il procuratore generale Tarek William Saab aveva convocato González per l’interrogatorio oggi. In un messaggio postato sui social nella notte, Gonzalez aveva espresso la sua diffidenza per la “mancanza di garanzie” per la sua sicurezza.

