Venezuela, parenti dei detenuti politici davanti alle ambasciate

agenzia

Hanno iniziato un pellegrinaggio alle sedi diplomatiche

CARACAS, 05 MAG – Familiari e amici delle centinaia di prigionieri politici del governo di Nicolás Maduro hanno iniziato questo lunedì un pellegrinaggio davanti alle ambasciate accreditate a Caracas per chiedere appoggio per la libertà di questi dissidenti, considerati terroristi dal Venezuela. La “Rotta globale per la giustizia e la libertà di tutti i prigionieri politici in Venezuela”, organizzata da un gruppo composto da madri, mogli, sorelle, familiari, amici, difensori dei diritti umani, organizzazioni sociali e sindacali, è iniziata stamane davanti alla sede dell’ambasciata della Colombia, per chiedere al governo di Gustavo Petro di intercedere per la libertà di queste persone. “Chiederemo che la Colombia, come paese ospitante di milioni di venezuelani, membro del Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu e nazione con il maggior numero di cittadini detenuti in Venezuela accusati ingiustamente per motivi politici, alzi la sua voce e sostenga le vittime di persecuzione e repressione”, ha detto il gruppo nato dopo la repressione delle manifestazioni iniziate quando il Consiglio elettorale venezuelano ha proclamato Maduro vincitore delle presidenziali del 28 luglio scorso, senza presentare prove. Altri dissidenti, dirigenti politici, giornalisti, attivisti per i diritti umani, testimoni elettorali, studenti e giovani militanti di partiti sono stati catturati in azioni selettive, per strada o prelevati dalle loro case. . “Percorreremo le sedi delle ambasciate a Caracas per denunciare le violazioni sistematiche dei diritti umani e richiedere solidarietà internazionale e sostegno diplomatico per la libertà immediata e piena di tutti i prigionieri politici e dei liberati con misure restrittive in Venezuela”, ha dichiarato in un comunicato il gruppo la cui protesta prosegue domani di fronte all’ambasciata del Messico, per chiedere al governo di Claudia Sheinbaum “una posizione più chiara di rifiuto della repressione e più sostegno alle vittime”. Mercoledì andranno all’ambasciata del Brasile per chiedere “azioni diplomatiche concrete” affinché il governo Lula “dia priorità ai diritti umani nella sua politica verso il Venezuela”. Giovedì si raduneranno davanti all’ambasciata del Giappone e venerdì protesteranno davanti alla sede diplomatica dell’Unione Europea a Caracas.

