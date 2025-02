Venezuela, ripartiti i primi due voli dagli Usa con gli espulsi

agenzia

L'operazione è stata supervisionata dall'ambasciatore Grenell

CARACAS, 10 FEB – La Casa Bianca ha reso noto sui suoi social network che l’inviato speciale del presidente Donald Trump, Richard Grenell, inviato per le missioni speciali del presidente statunitense Donald Trump ha supervisionato personalmente i primi due voli che, con migranti venezuelani espulsi dagli Stati Uniti, sono già ripartiti per riportarli in Venezuela. “I voli di rimpatrio verso il Venezuela sono ripresi, con l’ambasciatore Richard Grenell che supervisiona i primi due voli”, ha precisato la Casa Bianca sul suo account ufficiale di X. “Rendiamo l’America di nuovo sicura”, ha aggiunto a lettere cubitali il post con una fotografia che mostra Grenell mentre osserva un gruppo di migranti venezuelani salire a bordo di un aereo della compagnia aerea statale venezuelana Conviasa, sorvegliato da agenti dell’Ice, la polizia migratoria statunitense. Il ministero delle Comunicazioni venezuelano ha riferito in un comunicato di essere stato informato dal governo statunitense che “alcune persone” che stanno tornando nel Paese sudamericano “sono presumibilmente legate ad attività criminali, o sono coinvolte nelle azioni della gang criminale Tren de Aragua”, riporta l’Efe.

