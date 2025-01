Venezuela, sceso a 1.794 il numero dei prigionieri politici

agenzia

Tra loro ci sono anche 3 minori. Lo rende noto l'ong Foro Penal

CARACAS, 31 DIC – L’ong Foro Penal, che difende i diritti dei carcerati, ha aggiornato oggi il conto dei prigionieri politici in Venezuela e, rispetto al suo precedente rapporto risalente al 23 dicembre scorso, nel Paese sudamericano ci sono 55 detenuti in meno, per un totale di 1.794. Di questi, tre sono minorenni, 189 sono uomini e 205 donne, 162 sono militari e tutti gli altri civili. Dei 1.794 prigionieri politici, 145 sono già stati condannati, mentre 1.649 sono in attesa di sentenza e di 31, denunciati dalle loro famiglie come scomparsi, non è stato possibile confermare il luogo di detenzione, per cui Foro Penal li qualifica come gruppo di persone di cui “si ignora la sorte”. Secondo la ong, fino ad oggi sono circa 9.000 le persone soggette a misure restrittive della libertà in tutto il Venezuela. Lunedì scorso il procuratore generale Tarek William Saab ha emesso un comunicato assicurando di aver effettuato sinora “1.369 scarcerazioni” di “imputati nel rispetto e nell’osservanza incondizionata dei principi e delle garanzie sanciti dalla Costituzione della Repubblica”. Le organizzazioni per i diritti umani a dicembre hanno registrato la detenzione di 41 persone, tra cui diversi membri dei partiti di opposizione Vente Venezuela e Primero justicia.

