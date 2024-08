Venezuela, una linea verde per le delazioni anonime

agenzia

Amnesty International denuncia la caccia in rete agli oppositori

CARACAS, 07 AGO – Il governo di Nicolás Maduro ha trasformato una linea verde usata dai cittadini venezuelani per segnalare guasti idrici e elettrici in uno strumento di delazione, dove ricevere denunce anonime su chi contesta il risultato elettorale. A dare l’allerta sul nuovo utilizzo di questa piattaforma di nome Ven App è stata Amnesty International. “Incoraggiando la denuncia dei manifestanti e fornendo una piattaforma per farlo su larga scala, il governo venezuelano sta violando la legge internazionale sui diritti umani” ha dichiarato Matt Mahmoudi, responsabile dell’Iniziativa Silicon Valley di Amnesty International. Nella piattaforma creata nel 2022 per migliorare la gestione dei servizi pubblici municipali Maduro ha fatto inserire una nuova sezione dove raccogliere le denunce anonime che ha annunciato il 30 luglio. “E’ una pagina dove in forma confidenziale vengono pubblicati i nomi di coloro che hanno aggredito il popolo, per poterli trovare e permettere che sia fatta subito giustizia”. Secondo l’organizzazione non governativa Foro Penal finora sono 1.152 i venezuelani detenuti arbitrariamente tra cui 101 minori.

