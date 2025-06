Venezuela, ‘viaggiare negli Usa è un grande rischio’

agenzia

Dopo le nuove restrizioni annunciate dalla Casa Bianca.

CARACAS, 04 GIU – Il Venezuela ha avvertito i suoi cittadini che viaggiare negli Stati Uniti equivale a correre un “grande rischio” dopo le nuove restrizioni annunciate dalla Casa Bianca. “Essere negli Stati Uniti rappresenta un grande rischio per chiunque, non solo per i venezuelani”, ha dichiarato il ministro degli Interni, Diosdado Cabello, dopo che Washington ha annunciato un nuovi divieti di viaggio per le persone provenienti da 12 Paesi, oltre a restrizioni parziali per altri sette Paesi, tra cui il Venezuela.

