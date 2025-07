Venti di burrasca e caldo estremo: Creta devastata dagli incendi, turisti in fuga

il caso

Almeno 1500 persone evacuate. Emergenza a Agia Fotia

Un vasto incendio continua a devastare la costa sudorientale di Creta, costringendo le autorità a evacuare circa 1.500 persone tra residenti e turisti. Le fiamme, alimentate da venti di burrasca e dal caldo estremo, si sono propagate rapidamente per oltre sei chilometri, distruggendo case, immobili in affitto e strutture ricettive, in particolare nell’insediamento di Agia Fotia, dove la zona è rimasta senza corrente elettrica.

La polizia ha chiuso la strada principale nei pressi di Agia Fotia, invitando la popolazione a evitare spostamenti non essenziali a causa della pericolosa qualità dell’aria, della caduta di cenere e del fumo denso che ha ridotto la visibilità quasi a zero, estendendosi fino alla spiaggia di Makry Gialos, a 10 chilometri dal focolaio.

Quattro anziani sono stati ricoverati in ospedale per problemi respiratori legati all’inalazione di fumo, mentre le autorità sanitarie hanno posto tutti gli ospedali di Creta in stato di allerta per far fronte all’emergenza.

Le operazioni di spegnimento vedono impegnati 155 vigili del fuoco, supportati da squadre specializzate, mezzi antincendio e quattro elicotteri, con rinforzi in arrivo da Atene. I vigili del fuoco hanno effettuato un ritiro tattico per concentrare gli sforzi sulla creazione di linee tagliafuoco a protezione degli insediamenti più a rischio.