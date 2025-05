Verso il conclave: alle 16,30 l’arrivo alla Cappella Sistina. La prima “fumata” attesa intorno alle 19

Il timing della giornata

I cardinali prenderanno ciascuno il proprio posto e verrà cantato il "Veni Creator", l’invocazione allo Spirito Santo. Quindi il giuramento, prima collettivamente poi singolarmente uno per uno.

I cardinali, sia quelli che partecipato al Conclave che i non elettori, sono stati questa mattina nella Basilica di San Pietro, dove è stata celebrata la messa “Pro eligendo Romano Pontifice” concelebrata dai cardinali elettori e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re. «Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione fra le persone, i popoli e le culture», ha detto Re.

Alle 16.30, con la processione degli elettori dalla cappella Paolina alla Sistina inizieranno le operazioni del Conclave, con l’extra omnes, la prima votazione e la fumata prevista verso le 19.

