Verso la costituzione del Consiglio presidenziale ad Haiti

La Comunità dei Caraibi trasmette ufficialmente i membri

PORT AU PRINCE, 30 MAR – Passi avanti nella composizione di un vertice politico ad interim a Haiti. In una lettera inviata al primo ministro dimissionario, Ariel Henry, la Comunità caraibica (Caricom), che agisce come mediatrice nella crisi, ha trasmesso ufficialmente i nomi dei membri del Consiglio presidenziale e dei due osservatori incaricati di facilitare la transizione politica nel Paese. Lo si legge sul portale Haiti Press network. Nel documento il Caricom invita il premier dimissionario a compiere i passi procedurali necessari per facilitare l’immediato insediamento del Consiglio presidenziale di transizione che porterà alla nomina di un primo ministro ad interim. “Questo è un primo passo critico e urgente per consentire al Consiglio presidenziale di transizione di iniziare a funzionare e per avviare il dispiegamento accelerato della missione multinazionale di sostegno alla sicurezza autorizzata dall’Onu”, si legge nel documento. Il mandato del Consiglio presidenziale è di 18 o 24 mesi al massimo e non potrà essere prorogato. I suoi membri non potranno candidarsi ad alcuna carica nelle elezioni che saranno organizzate da questo potere esecutivo di transizione.

