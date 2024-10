Vertice dei Brics, Putin avrà colloquio telefonico con Lula

agenzia

Il brasiliano è assente a causa di un incidente domestico

BRASILIA, 22 OTT – Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, in giornata avrà un colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. La telefonata si svolgerà in occasione dell’apertura del 16/mo vertice dei Brics, dopo che il leader brasiliano ha annullato la sua partecipazione di persona all’evento, che si svolge a Kazan, a causa di un incidente domestico che gli ha provocato un trauma cranico. Brasilia ha riferito che il colloquio con Putin è previsto per le 9.30 locali (le 14:30 italiane). Si tratta della seconda telefonata tra i due presidenti in poco più di un mese. Il 18 settembre, il capo del Cremlino aveva chiamato Lula per parlare dei temi del vertice Brics e della proposta di pace presentata da Brasile e Cina per il conflitto in Ucraina. Si prevede che il capo dello Stato brasiliano partecipi all’incontro in videoconferenza domani, ma questa possibilità sarà valutata dai medici, dato che Lula si trova in un processo di recupero dal trauma subito. Secondo il ministro delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha, Lula manterrà comunque un contatto diretto con la delegazione brasiliana presente al vertice e guidata dal ministro degli Esteri, Mauro Vieira.

