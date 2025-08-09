agenzia
Vertice Gb con Usa, Ue, Kiev in vista incontro Trump-Putin
Nel pomeriggio incontro tra alti funzionari per posizione comune
BRUXELLES, 09 AGO – Il Regno Unito ospiterà questo pomeriggio un incontro tra alti funzionari di Stati Uniti, Ue, Ucraina e diversi Paesi europei per definire una posizione comune in vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in programma il 15 agosto in Alaska. Lo fa sapere un portavoce della Commissione europea, confermando la partecipazione di un proprio rappresentante all’incontro.
