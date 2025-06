Vertice Nato, nessuna menzione al futuro ingresso di Kiev

agenzia

Alleati: 'Russia minaccia per la nostra sicurezza'

L’AJA, 25 GIU – “Gli alleati ribadiscono il loro impegno sovrano a fornire sostegno all’Ucraina”. Lo si legge nella dichiarazione finale del summit Nato de L’Aja. Dal documento, come ampiamente previsto, è escluso ogni menzione ad un futuro ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza, al contrario di quanto accadde a Washington l’anno scorso, dove si stabilì il principio del “percorso irreversibile”. Non figurano nemmeno riferimenti agli impegni finanziari per l’Ucraina – l’anno scorso c’erano i 40 miliardi all’anno – che, appunto, ora diventa “un impegno sovrano”. Gli alleati si dichiarano, inoltre, “uniti di fronte a profonde minacce e sfide alla sicurezza, in particolare la minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e la persistente minaccia del terrorismo”. Come anticipato, il linguaggio non prevede una netta definizione dell’invasione russa in Ucraina come “guerra di aggressione”.

