‘Veto Usa al G7 sulla flotta ombra delle petroliere russe’

Media: 'Bocciata la proposta del Canada'

NEW YORK, 08 MAR – Gli Stati Uniti hanno bocciato la proposta canadese di creare una task force per affrontare la “flotta ombra” di petroliere russe. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Il Canada, che detiene la presidenza del G7, l’aveva proposta in vista della riunione dei ministri degli esteri che si terrà in Qebec la prossima settimana. Nelle trattative in corso per un comunicato congiunto sulle questioni marittime, gli Stati Uniti stanno facendo pressione per rafforzare il linguaggio nei confronti della Cina e diluire invece quello sulla Russia.

