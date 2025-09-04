Vice ministro Imprese e Made in Italy al Forum Italia-Vietnam

agenzia

HANOI, 04 SET – Nel corso della tappa vietnamita del 3 e 4 settembre 2025 della missione in Asia del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, la delegazione ha partecipato al Forum Imprenditoriale Italia-Vietnam. L’evento, organizzato da Agenzia ICE e Confindustria in collaborazione con la Foreign Investment Agency vietnamita e co-presieduto da Valentini e Ho Sy Hung, vice ministro delle Finanze del Vietnam, ha costituito un’importante iniziativa di diplomazia della crescita che s’inserisce nel solco del “Piano per l’Export”, voluto dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani per sostenere le esportazioni italiane nei mercati extra-Ue ad alto potenziale. Vi hanno partecipato 63 imprese italiane e oltre 300 aziende vietnamite attive nei seguenti quattro settori considerati prioritari: macchinari e agri-tech; transizione energetica ed economia circolare; infrastrutture e trasporti; alta tecnologia e innovazione. Nel corso del Forum, alla presenza dei vice ministri Valentini e Hung, sono stati scambiati 10 memorandum d’Intesa sottoscritti tra enti economici e aziende dei due Paesi. L’export italiano verso il Vietnam è cresciuto del +26% nel 2024, e l’interscambio ha registrato, nei primi 4 mesi di quest’anno, +11,5%. Il Vietnam è inoltre il nostro primo fornitore nell’area Asean (circa il 40% dell’import italiano dalla regione).

