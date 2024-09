Vice premier russo in Pakistan per rafforzare legami bilaterali

agenzia

In settori chiave, tra cui commercio, industria, energia

ISLAMABAD, 18 SET – Il vice primo ministro russo Alexei Overchuk è arrivato a Islamabad oggi per una visita ufficiale di due giorni, alla guida di una delegazione di alto livello. Overchuk ha avuto colloqui con il vice premier pachistano Ishaq Dar, che ha guidato la delegazione di Islamabad. Secondo un comunicato ufficiale, le due parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione e il dialogo nei settori chiave, tra cui commercio, industria, energia, connettività, scienza, tecnologia e istruzione. Le due delegazioni hanno esaminato l’intero campo delle relazioni bilaterali e si sono impegnate a proseguire il coordinamento nei forum multilaterali, come le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). La visita del vice premier russo è in linea con la visione del primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, e del presidente russo, Vladimir Putin, di sviluppare i legami bilaterali in un partenariato economico reciprocamente vantaggioso, prosegue il comunicato. Durante la sua visita, Overchuk incontrerà anche il presidente Arif Alvi e Sharif.

