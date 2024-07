Vicepresidente del Venezuela tra i feriti dall’uragano Beryl

agenzia

Colpita da un albero mentre si riparava dai forti venti

CARACAS, 03 LUG – La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, è rimasta ferita in seguito alla caduta di un albero a Cumanacoa, nello Stato di Sucre, durante il passaggio dell’uragano Beryl: lo ha riferito il leader venezuelano, Nicolás Maduro, in un evento pubblico. I venti provocati dal passaggio dell’uragano, che hanno colpito la città costiera del Venezuela orientale, hanno abbattuto una pianta che è precipitata su Rodríguez e altre persone che la accompagnavano, ha confermato Maduro. “Purtroppo la collega Delcy Rodríguez ha avuto un incidente a Cumanacoa, prestando servizio nel comune, lavorando con la gente, camminando per le strade, si è fermata sotto un albero di mamón (papaya, ndr) e si è alzato un vento molto forte che ha abbattuto diversi alberi, e uno degli alberi è caduto su di loro”, ha spiegato il capo dello Stato, precisando che la sua vice è stata “colpita duramente, ma è cosciente, è forte”.

