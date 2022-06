Platini e blatter, via al processo per frode alla Fifa

Il processo contro l’ex presidente della Fifa Joseph Blatter e l’ex presidente della Uefa Michel Platini è iniziato a Bellinzona, in Svizzera. La coppia è accusata di aver frodato l’ente di governo del calcio globale Fifa in relazione al pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri che Platini ha ricevuto per il lavoro svolto come consulente Fifa tra il 1998 e il 2002, tra gli altri reati. Blatter, 86 anni, è arrivato alla corte con la figlia Corinne e si è seduto in prima fila insieme al suo avvocato Lorenz Erni. "Sono di buon umore con il bel sole che c'è qui. Sono fiducioso perché non ho nulla di cui incolpare me stesso", ha detto Blatter al suo arrivo prima dell’inizio del procedimento. "Ci vogliono due settimane, quindi devo essere di buon umore il primo giorno".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA