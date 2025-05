Vietnam: al via lavori del golf resort della Trump Organization

agenzia

Investimento di oltre 1,5 miliardi di dollari

HANOI, 22 MAG – Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha partecipato oggi alla cerimonia di posa della prima pietra del complesso urbanistico ed ecoturistico Trump International Hung Yen, nella provincia settentrionale di Hung Yen, non lontano dalla capitale Hanoi. Il progetto, si legge su Vietnam News, si estenderà su quasi 1.000 ettari con un investimento di oltre 1,5 miliardi di dollari, ed è il primo sviluppo a marchio Trump in Vietnam. Presente all’evento anche Eric Trump, vicepresidente della Trump Organization e figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme ad alti funzionari vietnamiti e statunitensi, tra cui l’ambasciatore americano Marc Knapper. Il progetto comprenderà un campo da golf a 54 buche, ville di lusso, un moderno complesso urbano e infrastrutture di livello internazionale. Nel suo intervento, il premier Pham Minh Chinh ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per rafforzare la partnership strategica Vietnam-Stati Uniti e stimolare la fiducia degli investitori esteri. Il governo vietnamita si è impegnato a garantire il massimo supporto affinché il progetto sia completato entro due anni, mentre Eric Trump ha elogiato il Vietnam come uno dei mercati più promettenti al mondo, affermando che il complesso diventerà “un’icona e un simbolo duraturo dell’eccellenza”.

