Vietnam: governo fissa strategie per crescere dell’8% nel 2025

agenzia

Controllo inflazione, innovazione e turismo tra gli strumenti

HANOI, 09 GEN – Innovazione e miglioramento del quadro istituzionale per creare slancio per le imprese, sono alla base delle misure previste dal governo vietnamita per raggiungere, nel 2025, un tasso di crescita minimo dell’8%, già annunciato a dicembre dal primo ministro Pham Minh Chin. Lo ha dichiarato mercoledì il vice ministro della Pianificazione e degli investimenti Nguyen Duc Tam in una conferenza stampa. Motore principale di crescita sarà Ho Chi Minh City, con le due province confinanti di Binh Duong e Dong Nai, insieme alla capitale Hanoi. Oltre al controllo dell’inflazione, altre soluzioni chiave riguardano in particolare i consumi interni, l’import-export e gli investimenti pubblici, previsti in oltre 11 miliardi di dollari. Tra le leve principali figura anche, per il 2025, il turismo, sia interno che esterno, e l’accelerazione dell’implementazione dei numerosi accordi di libero scambio firmati. Scienza, tecnologia, trasformazione digitale nazionale e sviluppo delle infrastrutture sono i settori in primo piano nel sostegno alla crescita economica del paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA