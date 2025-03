Vietnam: Hanoi vieta i tour sulla famosa Train Street

agenzia

Per motivi di sicurezza

HANOI, 10 MAR – Il Dipartimento del turismo di Hanoi ha vietato l’organizzazione di tour alla famosa “Train Street”, situata nel centro turistico della metropoli, a causa dei rischi legati alla sicurezza ferroviaria, come riporta Vietnam News. La “Train Street” è una meta turistica molto apprezzata, costellata di bar e coffee shop, e attira numerosi visitatori stranieri grazie alla possibilità di sorseggiare una bibita a pochi passi dai binari, mentre i treni passano a brevissima distanza. Tuttavia, la presenza di caffetterie lungo la ferrovia ha più volte sollevato preoccupazioni per la sicurezza. I passati tentativi di sanzionare le attività commerciali che operano in violazione delle norme sulla sicurezza ferroviaria hanno portato pochi risultati. Di qui la decisione di vietare i tour organizzati, parallelamente alla sensibilizzazione del personale delle attività di ristorazione che si aprono sulla ferrovia sui pericoli derivanti dal traffico ferroviario.

