Vietnam: nella capitale Hanoi il primo Asean Future Forum

Per favorire il dialogo tra i Paesi della regione

HANOI, 02 APR – Il prossimo 23 aprile Hanoi ospiterà il primo Asean Future Forum, promosso dal premier vietnamita Pham Minh Chinh, con lo scopo di favorire un dialogo tra i paesi membri su questioni critiche per il futuro sviluppo dell’Asean. Come riportato da Vietnam News, i temi principali discussi da leader di alto livello riguarderanno il rapido sviluppo dei paesi del sud-est asiatico nell’ottica della sostenibilità, e la garanzia di una sicurezza globale per una comunità Asean incentrata sulle persone. Sono previste inoltre due colazioni di lavoro parallele dal titolo “Riposizionare il ruolo centrale dell’Asean” e “Cogliere le opportunità di sviluppo nell’era digitale”. Il forum contribuirà, inoltre, al prossimo Summit of the Future convocato dalle Nazioni Unite a settembre 2024.

