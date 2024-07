Vietnam, presidente nominato ad interim segretario partito

agenzia

To Lam sostituisce Nguyen Phu Trong

HANOI, 18 LUG – Il presidente del Vietnam To Lam è stato nominato ad interim a sostituire il segretario generale del Partito Nguyen Phu Trong, che ha dovuto ritirarsi per motivi di salute. Secondo un annuncio ufficiale diffuso e riportato da Vietnam News, infatti, non è più possibile per lui continuare a ricevere trattamenti medici adeguati, esercitando al contempo le proprie funzioni. Il Politburo ha inoltre deciso di conferire a Trong l’Ordine della Stella d’oro, la più alta onorificenza della Repubblica Socialista del Vietnam.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA