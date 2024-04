Vietnam, sito web per 70° anniversario vittoria di Dien Bien Phu

agenzia

Documenti e foto scattate dai giornalisti della Vna

HANOI, 19 APR – La Vietnam News Agency ha lanciato ufficialmente il 19 aprile uno speciale sito web per celebrare il 70° anniversario della vittoria di Dien Bien Phu, avvenuta il 7 maggio 1954. All’indirizzo http://dienbienphu.vnanet.vn, realizzato, oltre che in vietnamita, anche in inglese e francese, è possibile visualizzare approfondimenti sulla famosa battaglia contro i francesi, tra cui 70 immagini, sia in bianco e nero che a colori, scattate dai giornalisti della Vna. Le foto sono state organizzate in due sezioni, una che documenta l’intera campagna di Dien Bien Phu nel 1953-1954, e una che ritrae la stessa zona nel suo sviluppo attraverso il tempo, trasformata in una destinazione di interesse storico-turistico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA