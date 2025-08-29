Vietnam spinge sull’elettrico e promuove scambio batterie

agenzia

Accelera la transizione con lo 'swap power' per gli scooter

HANOI, 29 AGO – In Vietnam la transizione verso la mobilità elettrica è in accelerazione grazie alla diffusione dello “swap power”, ovvero lo scambio rapido delle batterie per scooter elettrici, considerato una valida alternativa alla ricarica lenta, promettendo maggiore praticità e risparmio di tempo per gli utenti. Anche se i veicoli elettrici a due ruote rappresentano ancora una quota modesta del mercato, la densità delle stazioni di scambio si profila come elemento decisivo nelle scelte dei consumatori, soprattutto nei centri urbani ad alta densità. È di questi giorni, riferisce Vietnam News, la firma di un protocollo d’intesa tra V-Green e FPT Retail per l’installazione di colonnine di ricarica e armadietti per lo scambio di batterie dedicati ai motorini elettrici del costruttore vietnamita VinFast presso i punti vendita FPT Shop. L’operatività in oltre 600 punti è prevista a partire da novembre 2025. V-Green, con un parco di 150.000 punti di ricarica per auto e moto distribuiti in 34 province, intende estendere anche il sistema di batterie sostituibili per scooter, con l’obiettivo di realizzare 150.000 swap point nei prossimi tre anni. VinFast, da parte sua, ha annunciato la commercializzazione di scooter elettrici con batterie estraibili e l’avvio di mille stazioni di scambio a partire da ottobre.

